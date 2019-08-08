Северный флот может стать отдельным военным округом РФ

Северный флот может получить статус отдельной военно-административной единицы и стать пятым военным округом в России. Документ, разработанный Минобороны РФ, размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту указа президента РФ отмечается, что Северный флот наделен полномочиями межвидового стратегического территориального объединения .

В ведомстве поясняют, что предоставление Северному флоту статуса военного округа позволит улучшить взаимодействие в области обороны на арктическом стратегическом направлении .

В проекте документа указа также отмечается, что в состав нового военного округа войдут Республика Коми, Архангельская и Мурманская области и Ненецкий автономный округ.

В настоящее время в России четыре военно-административных единицы — Западный, Центральный, Южный и Восточный военные округа.

По мнению бывшего командующего Балтийским флотом адмирала Владимира Валуева, появление пятого военного округа позволит эффективнее взаимодействовать с регионами, расположенными в арктической зоне, а также усилит обороноспособность страны , пишет ФАН.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как корабельный отряд Северного флота принял участие в Главном военно-морском параде в Петербурге 28 июля.