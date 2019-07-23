Из кругосветки — на парад. Сегодня в Кронштадте из дальнего морского похода встретили корабельный отряд Северного флота, который возглавляет фрегат «Адмирал Горшков».

Моряки были в кругосветном плавании пять месяцев, преодолели 35 тысяч морских миль. Прошли через Суэцкий и Панамский каналы, дважды пересекли экватор и теперь примут участие в Главном военно-морском параде — уже в это воскресенье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в параде ВМФ в Петербурге примут участие иностранные корабли. Ракетный миноносец из Китая и фрегат из Индии через два дня и пришвартуются у набережной Лейтенанта Шмидта Северной столицы.