В Кронштадте встретили корабельный отряд Северного флота — видео

, 21:56 Эфирная новость 20

Корабли примут участие в Главном военно-морском параде в Петербурге 28 июля.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com / © MOD Россия

Тема:
День ВМФ 64

Из кругосветки — на парад. Сегодня в Кронштадте из дальнего морского похода встретили корабельный отряд Северного флота, который возглавляет фрегат «Адмирал Горшков».

Моряки были в кругосветном плавании пять месяцев, преодолели 35 тысяч морских миль. Прошли через Суэцкий и Панамский каналы, дважды пересекли экватор и теперь примут участие в Главном военно-морском параде — уже в это воскресенье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в параде ВМФ в Петербурге примут участие иностранные корабли. Ракетный миноносец из Китая и фрегат из Индии  через два дня и пришвартуются у набережной Лейтенанта Шмидта Северной столицы.

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