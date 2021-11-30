Люди с какой группой крови живут дольше остальных

Ученые выяснили, что группа крови напрямую влияет на продолжительность жизни человека, а также предрасположенность к различным заболеваниям, пишет издание «Южный федеральный». Согласно исследованиям, именно набор антител, эритроцитов и антигенов определяет шансы человека дожить до глубокой старости.

Так, люди с первой группой крови менее всего подвержены серьезным заболеваниям, так как она хорошо защищает организм от всевозможных инфекций. Как следствие, ее обладатели часто живут дольше других.

Носители второй группы имеют предрасположенность к сахарному диабету и частым простудам. У третьей группы крови высок риск онкологии, они часто болеют ангиной и отитом. Люди с четвертой группой легче подвергаются различным инфекциям и страдают пороком сердца.

Также в научном медицинском сообществе бытует мнение, что кровь в большей степени определяет характер и индивидуальные особенности человека. Например, в Японии работодатель на собеседовании может, помимо резюме и характеристик, запросто попросить предоставить информацию о группе крови кандидата.

Ряд специалистов считает, что вообще делить человечество на расы — это слишком просто, так как, по их мнению, группа крови является гораздо более важным показателем индивидуальности, чем цвет кожи. В результате исследований выяснилось, что, например, у африканца и европейца с идентичной группой крови — схожие привычки, функции пищеварения и иммунные структуры. При этом у двух африканцев с разной группой крови такие совпадения крайне редки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые Канады создали универсальную донорскую кровь.