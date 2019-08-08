«Ну, как не стырить?»: Лолита угостилась фруктами соседей

Лолита Милявская проводит лето на даче в Болгарии. Артистка регулярно делится с подписчиками приятными моментами своего отдыха. В новой публикации, которая появилась на странице певицы в Instagram, Лолита рассказала, как она «вспомнила детство», угостившись фруктами с чужого участка.

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Отправившись на прогулку с собакой, звезда записала видео, на котором видно, как она срывает сливы с чужого дерева. По признанию самой Лолиты, однажды ей уже «чуть не досталось» от соседей за подобные действия, но на этот раз для «набега» певица выбрала участок, хозяев которого нет дома.

«Боцман на прогулке, а я пошла воровать. Сегодня у нас на ужин сливы. И вот это, по-моему, алыча. Ну, как не стырить?» — рассуждает артистка, обрывая с веток плоды.

В описании видео Милявская призналась, что воровство с соседских участков напомнило ей ее детские проказы. Поклонники звезды пришли в восторг от озорства любимой артистки, сообщает «Утро.ру».

«Наш человек!»

«Лолиточка — хулиганка!»

«Лолита, вы такая простая, восхищаюсь вами», — написали они в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лолита проснулась в одной постели с Анитой Цой.