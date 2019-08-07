Видео: «танцующий миллионер» отшлепал моделей в новом челлендже

Итальянский миллионер — 52-летний Джанлука Вакки — имеет бешеную популярность в соцсетях. Бизнесмен не перестает радовать и провоцировать многочисленных фанатов. На этот раз в Instagram-аккаунт с аудиторией, превышающей 13 миллионов фолловеров, богач разместил видео с зажигательным танцем на дорогой яхте. И все бы ничего, но на кадрах Вакки шлепает по ягодицам четырех юных спутниц и предлагает подписчикам повторить свой подвиг, объявив о старте челленджа — #muevechallenge.

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«Отметьте меня в вашей версии танца MUEVE, и я буду публиковать лучшее в моих сторис в Instagram!» — подписал пост звезда, и бросил вызов нескольким знаменитостям.

Подписчики просто атаковали звезду возмущенными сообщениями. При этом «распекали», как самого миллионера, так и его легкомысленных подружек.

«Пример того, как женщины ради хорошей жизни, опускаются до всего»;

«Жалко их!»

«И этим девочкам это нравится?!»

«Никогда в жизни я так сильно не хотел, чтобы кто-то упал с лестницы!»

«Что ты пытаешься показать? Что ты можешь купить, кого угодно?! И даже продажных девушек? Позор тебе, дедушке!» — написали разъярённые фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что фанатов восхитила идея Нюши для нового челленджа.