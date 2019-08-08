Анита Цой рассказала, когда полностью восстановится после травмы

Анита Цой рассказала о том, что ей предстоит длительное восстановление после недавно полученной травмы. Артистка повредила ногу на музыкальном фестивале в Баку.

Гороскоп на 8 августа: Рыбы, приручите свои страхи

Во время фестиваля «Жара» Анита с корнем вырвала ноготь на большом пальце ноги. Цой планировала продолжать выступления, однако врачи настояли на том, чтобы она отменила тур и вернулась в Москву, где сможет пройти реабилитационный курс. Медики прописали артистке специальную мазь, которая должна ускорить регенерацию ногтя и помочь ему правильно расти.

«По прогнозам врачей, процесс восстановления ногтевой пластины займет от 5 до 6 месяцев, а в ближайший месяц мне противопоказана активная физическая деятельность», — сообщила певица в беседе с изданием WomanHit.ru.

Несмотря на то, что выступать с концертами Анита сейчас не может, она продолжает активно заниматься творчеством. Звезда сосредоточилась на работе в студии и попробовала себя в качестве режиссера — у Цой недавно вышел короткометражный фильм-клип на песню «Неисправимая». Как сообщал ранее 5-tv.ru, ради этой премьеры Аните Цой даже пришлось проснуться в одной постели с Лолитой Милявской.