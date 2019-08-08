Как отдать свой автомобиль на помывку и не получить груду металлолома — репортаж

, 5:28 Эфирная новость 15

Нетрезвый работник автомойки в Петербурге решил прокатиться на чужой иномарке и попал в серьезную аварию.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

В Петербурге полицейские по горячим следам задержали нетрезвого работника автомойки, которому так понравилась дорогая иномарка клиента, что он сел за руль, выехал на скоростную трассу, причем на встречную полосу и устроил аварию.

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Таких историй, когда автомеханики и мойщики злоупотребляют доверием клиентов, немало. Как защитить имущество, чтобы «купание железного коня» не завершилось проблемами?

Артур Ломидзе расскажет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Урале сотрудник автомойки нечаянно раздавил женщину машиной клиента.Погибшая женщина работала там же.

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