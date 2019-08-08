«Куколка»: фанаты восхищены пляжным фото Аделины Сотниковой

Аделина Сотникова вместе с другими российскими звездами фигурного катания сейчас гастролирует в Турции с шоу «Руслан и Людмила». Однако спортсменка старается найти время и на отдых, фотографиями с которого делится на своей странице в Instagram.

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На новом снимке фигуристка позирует на фоне моря, стоя на коленях. На Сотниковой бордовый купальник с трусиками с завышенной талией и лифом без бретелек.

«Помни цену тому, что бесценно», — подписала кадр Аделина.

Instagram @adelina_sotnikova14

Поклонники олимпийской чемпионки наперебой бросились восхвалять красоту спортсменки.

«Куколка!»

«Это не девушка, это просто мечта! Обожаю тебя как спортсменку и как девушку!»

«Ух, какая красивая!» — восхищены фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Аделина Сотникова сообщила о желании «отключить голову».