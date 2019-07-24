«Винишко и караоке!»: Аделина Сотникова хочет «отключить голову» — фото

, 15:15 Фото 289

Фигуристка устала от постоянных размышлений и попросила у подписчиков совета.

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Фото, видео : Instagram @adelina_sotnikova14

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поделилась со своими подписчиками в Instagram сексуальным фото в коротком платье цвета фуксии. Стройную талию звезды фигурного катания подчеркнул широкий черный пояс, а образ дополнил яркий макияж и объемные дерзкие кудри.

Однако снимок спортсменка опубликовала вовсе не для того, чтобы похвастаться нарядом. Фигуристка попросила помощи у поклонников.

«Сколько наблюдаю за собой — это мозг (online) 24/7. Порой голова болит не из-за погоды, а от того, что она постоянно думает. А, нет, наврала. На Бали она у меня была offline. P. S. А вы умеете отключать голову? Делитесь какими методами. Отпуск не считается!» — подписала пост спортсменка.

Instagram @adelina_sotnikova14

Некоторые подписчики Аделины Сотниковой не восприняли ее слова всерьез, а просто начали делать знаменитости комплименты по поводу ее красоты.

«Бог мой! Королевна»;

«Прекрасно выглядишь, Аделинка!»

«Смотрю на тебя, и все на свете забываю», — пишут фанаты.

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Однако среди огромной аудитории фигуристки были и те, кто захотел помочь. Поклонники знаменитости поделились несколькими советами, которые помогают «отключить голову».

«Отдых — это когда полностью отключаешься от дел»;

«Попробуй технику Mindfulness (медитация осознанности)»;

«Винишко и караоке!» — утверждают фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аделина Сотникова в бикини составила план на отпуск.

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