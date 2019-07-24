Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поделилась со своими подписчиками в Instagram сексуальным фото в коротком платье цвета фуксии. Стройную талию звезды фигурного катания подчеркнул широкий черный пояс, а образ дополнил яркий макияж и объемные дерзкие кудри.

Однако снимок спортсменка опубликовала вовсе не для того, чтобы похвастаться нарядом. Фигуристка попросила помощи у поклонников.

«Сколько наблюдаю за собой — это мозг (online) 24/7. Порой голова болит не из-за погоды, а от того, что она постоянно думает. А, нет, наврала. На Бали она у меня была offline. P. S. А вы умеете отключать голову? Делитесь какими методами. Отпуск не считается!» — подписала пост спортсменка.

Instagram @adelina_sotnikova14