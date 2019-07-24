Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поделилась со своими подписчиками в Instagram сексуальным фото в коротком платье цвета фуксии. Стройную талию звезды фигурного катания подчеркнул широкий черный пояс, а образ дополнил яркий макияж и объемные дерзкие кудри.
Однако снимок спортсменка опубликовала вовсе не для того, чтобы похвастаться нарядом. Фигуристка попросила помощи у поклонников.
«Сколько наблюдаю за собой — это мозг (online) 24/7. Порой голова болит не из-за погоды, а от того, что она постоянно думает. А, нет, наврала. На Бали она у меня была offline. P. S. А вы умеете отключать голову? Делитесь какими методами. Отпуск не считается!» — подписала пост спортсменка.
Некоторые подписчики Аделины Сотниковой не восприняли ее слова всерьез, а просто начали делать знаменитости комплименты по поводу ее красоты.
«Бог мой! Королевна»;
«Прекрасно выглядишь, Аделинка!»
«Смотрю на тебя, и все на свете забываю», — пишут фанаты.
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Однако среди огромной аудитории фигуристки были и те, кто захотел помочь. Поклонники знаменитости поделились несколькими советами, которые помогают «отключить голову».
«Отдых — это когда полностью отключаешься от дел»;
«Попробуй технику Mindfulness (медитация осознанности)»;
«Винишко и караоке!» — утверждают фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аделина Сотникова в бикини составила план на отпуск.