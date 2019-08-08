Сменила амплуа? Надежда Савченко удивила соцсети фотосессией в платье с разрезом

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Пользователи в недоумении: многие из них впервые увидели Надежду в таком образе.

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Фото, видео : Facebook @Savchenko.Nadiia

Депутат Верховной рады Надежда Савченко удивила социальные сети совершенно непривычным образом. Она предстала перед своими подписчиками в Facebook в романтическом амплуа.

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Савченко отправилась на берег Балтийского моря. Для прогулки Надежда выбрала темно-зеленое платье в пол с разрезом подола спереди. Талию политика на снимках подчеркивает темный пояс наряда. Украинский депутат с удовольствием гуляет по кромке воды, позволяя подолу платья развеваться на ветру.

«Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой!» — подписала фотографии Савченко.

Facebook @Savchenko.Nadiia

Подписанные на страницу политика пользователи отметили, что Надежде очень идет и сам наряд, и образ дамы у моря. Некоторые даже сравнили ее с чайкой, парящей над морскими волнами.

Надежду Савченко в 2018 году арестовали по обвинению в попытке устроить несколько терактов в Киеве вместе с бывшим руководителем центра «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, однако отпустили после истечения срока ареста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что соцсети высмеяли Савченко, получившую всего восемь голосов на выборах.

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