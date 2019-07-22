Соцсети высмеяли Савченко, получившую всего восемь голосов на выборах

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Депутат Верховной рады и Герой Украины Надежда Савченко надеялась переизбраться, но затея провалилась.

Фото : © РИА Новости

В воскресенье, 21 июля, на Украине прошли досрочные выборы в Верховную раду. За место в парламенте среди прочих боролась Надежда Савченко и надеялась переизбраться в парламент по одномандатному округу в Донецкой области. Однако затея провалилась с оглушительным треском — за Савченко проголосовали всего восемь человек.

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Пользователи соцсетей вовсю строят догадки о личностях тех, кто проголосовал за Надежду. Многие авторы юмористических комментариев придерживаются «семейной версии».

«Вот сидит сейчас Надежда и думает. Ну ладно, семь голосов — это мои родственники, с ними все ясно. А вот кто восьмой?»

«Проголосовали восемь, а в семье человек у Надежды 11…» — шутят юзеры.

Однако нашлись и те, кто предложил более креативные теории появления восьми голосов за Савченко.

«Восемь! И это, наверное, еще и с приписками»

«По ходу, соседи по палате за Надьку голосовали. Видать, их под это дело из психушки отпустили», — предполагают пользователи.

Савченко совместно с бывшим руководителем центра «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном обвиняют в попытке устроить несколько терактов в Киеве. Весной 2018 года их арестовали, но после истечения срока меры пресечения отпустили. До этого Надежда Савченко с 2014 по 2016 год отбывала наказание на территории РФ по делу об убийстве российских журналистов.

Ранее 5-tv.ru писал о курьезных инцидентах, которые произошли на избирательных участках Украины в день голосования.

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