В ФСИН заявили, что драка в СИЗО «Кресты-2» произошла из-за сигарет

Драка в петербургском СИЗО-1 «Кресты-2», видео с которой было выложено в сеть, возникла из-за сигарет. Об этом заявил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко. По его словам, сотрудников службы исполнения наказаний в камере в момент избиения заключенного не было.

«Вышел конфликт в камере из-за каких-то неприязненных отношений, которые были между теми, кто сидел в камере. Тот, которого били, без спроса взял пачку сигарет или сигарету из пачки чужой, с этого начался этот самый конфликт», — цитирует замглавы ФСИН 78.ru.

Максименко также пояснил, что избитый арестант обратился к администрации тюрьмы с просьбой перевести его в другую камеру, что и было сделано на следующий день.

Ранее 5-tv. ru сообщал, что после появления в интернете видео, на котором, как утверждается, избивают подозреваемых и обвиняемых следственного изолятора «Кресты-2» в Колпино под Петербургом, туда направились с проверкой сотрудники центрального аппарата ФСИН.