Тарантино в опасности? Юзеры сосватали Собчак знаменитому режиссеру

Аккаунт телеведущей Ксении Собчак в Instagram буквально разрывается от шуток. Около часа назад она опубликовала в профиле совместную фотографию с режиссером Квентином Тарантино, который приехал в Москву, чтобы представить свой новый фильм «Однажды в Голливуде», премьерный кинопоказ пройдет в четверг, 8 августа.
«Говорит: „Был в 2004-м, как же сильно похорошела Москва!“ Фильм „Однажды в Голливуде“ смотреть надо обязательно. Спелый и сочный Квентин», — подписала Собчак снимок с Тарантино.
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Пользователи в ответ на этот пост начали не беседовать о творчестве культового режиссера, а безостановочно шутить по поводу возможного романа между журналисткой и Квентином Тарантино, а также пророчить ей роль новой музы.
«Ксения, даешь обмен облезшего Богомолова на спелого Квентина?» — прокомментировал публикацию один из подписчиков.
«Тарантино талант. Богомолов не ревнует?» — озадачился другой.
«Блин, а вы подходите друг другу! Плохой мальчик и девочка еще похуже», — не сдержался очередной юзер.
«От актера к режиссеру, от режиссера к режиссеру», — как бы «намекнул» пользователь.
«А что, Собчак хорошо бы вписалась в фильм Тарантино, типаж его. „Убить Серого. Фильм 1“», — добавил еще один подписчик.
Ксения Собчак пока на все эти высказывания не ответила.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о новой картине Квентина Тарантино.