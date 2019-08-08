Тарантино в опасности? Юзеры сосватали Собчак знаменитому режиссеру

Аккаунт телеведущей Ксении Собчак в Instagram буквально разрывается от шуток. Около часа назад она опубликовала в профиле совместную фотографию с режиссером Квентином Тарантино, который приехал в Москву, чтобы представить свой новый фильм «Однажды в Голливуде», премьерный кинопоказ пройдет в четверг, 8 августа.

«Говорит: „Был в 2004-м, как же сильно похорошела Москва!“ Фильм „Однажды в Голливуде“ смотреть надо обязательно. Спелый и сочный Квентин», — подписала Собчак снимок с Тарантино.

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Instagram @xenia_sobchak