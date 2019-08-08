Тарантино в опасности? Юзеры сосватали Собчак знаменитому режиссеру

, 12:10 Фото 108

Пользователи атаковали Instagram телеведущей после того, как она опубликовала совместную фотографию с Квентином Тарантино.

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Фото, видео : Instagram @xenia_sobchak

Аккаунт телеведущей Ксении Собчак в Instagram буквально разрывается от шуток. Около часа назад она опубликовала в профиле совместную фотографию с режиссером Квентином Тарантино, который приехал в Москву, чтобы представить свой новый фильм «Однажды в Голливуде», премьерный кинопоказ пройдет в четверг, 8 августа.

«Говорит: „Был в 2004-м, как же сильно похорошела Москва!“ Фильм „Однажды в Голливуде“ смотреть надо обязательно. Спелый и сочный Квентин», — подписала Собчак снимок с Тарантино.

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Instagram @xenia_sobchak

Пользователи в ответ на этот пост начали не беседовать о творчестве культового режиссера, а безостановочно шутить по поводу возможного романа между журналисткой и Квентином Тарантино, а также пророчить ей роль новой музы.

«Ксения, даешь обмен облезшего Богомолова на спелого Квентина?» — прокомментировал публикацию один из подписчиков.

«Тарантино талант. Богомолов не ревнует?» — озадачился другой.

«Блин, а вы подходите друг другу! Плохой мальчик и девочка еще похуже», — не сдержался очередной юзер.

«От актера к режиссеру, от режиссера к режиссеру», — как бы «намекнул» пользователь.

«А что, Собчак хорошо бы вписалась в фильм Тарантино, типаж его. „Убить Серого. Фильм 1“», — добавил еще один подписчик.

Ксения Собчак пока на все эти высказывания не ответила.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о новой картине Квентина Тарантино.

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