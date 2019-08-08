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СК РФ проверяет информацию о пытках в следственном изоляторе «Кресты-2» в Петербурге

, 21:41 Эфирная новость 31

Видео с кадрами жестокого избиения заключенных появилось в сети.

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Фото, видео : ТАСС/Михаил Метцель, 5-tv.ru

В Петербурге разворачивается скандал вокруг самого дорогого изолятора России — «Кресты-2». В сеть попало видео жестокого избиения заключенных, и якобы происходит все с подачи сотрудников СИЗО.

После этого в «Кресты» нагрянула проверка.

Кто курировал «пресс-хаты», были ли они вообще, откуда у накачанных молодчиков сотовые телефоны — предстоит выяснить специальной комиссии. Предварительные данные — конфликт случился не из-за недовольства условиями содержания.

В ситуации разбирался Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал — в ФСИН заявили, что драка в СИЗО «Кресты-2» произошла из-за сигарет. Об этом заявил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

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