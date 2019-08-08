СК РФ проверяет информацию о пытках в следственном изоляторе «Кресты-2» в Петербурге

В Петербурге разворачивается скандал вокруг самого дорогого изолятора России — «Кресты-2». В сеть попало видео жестокого избиения заключенных, и якобы происходит все с подачи сотрудников СИЗО.

После этого в «Кресты» нагрянула проверка.

Кто курировал «пресс-хаты», были ли они вообще, откуда у накачанных молодчиков сотовые телефоны — предстоит выяснить специальной комиссии. Предварительные данные — конфликт случился не из-за недовольства условиями содержания.

В ситуации разбирался Максим Облендер.