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  4. Подростки пострадали в массовом ДТП с автокраном в Петербурге

Подростки пострадали в массовом ДТП с автокраном в Петербурге

, 6:22 Эфирная новость 65

По предварительным данным, водителей отечественного автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

Неблагоприятные погодные условия могли стать причиной крупной автомобильной аварии в Петербурге.

На Выборгской набережной ночью, 9 августа, водитель «Жигулей» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой, та в свою очередь врезалась в автокран и загорелась.

До приезда пожарных машина выгорела практически дотла. Водитель еще одного автомобиля не успел вовремя затормозить и уходя от столкновения, сбил фонарный столб.

В результате ДТП пострадал водитель иномарки и три 16-летние девочки. На месте аварии образовался затор. Пробка растянулась на несколько километров. В обстоятельствах ДТП разбираются дознаватели.

Ранее 5-tv.ru писал, что момент страшного ДТП с автобусом под Новороссийском попал на видео.

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