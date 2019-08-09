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  4. Момент страшного ДТП с автобусом под Новороссийском попал на видео

Момент страшного ДТП с автобусом под Новороссийском попал на видео

, 0:11 Эксклюзивное видео 416

В результате жуткой аварии, которая произошла 7 августа, погибли три человека, более 40 — пострадали.

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Фото, видео : РИА Новости / Виталий Тимкив, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с автобусом под Новороссийском 14

Видео момента страшного ДТП под Новороссийском оказалось в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видно, что иномарка стоит на дороге, мигая левым поворотником. В тот момент, когда автомобиль начинает маневр, мимо проносится автобус, который задевает машину и вместе с ней движется к обочине. Далее оба транспорта скрываются из поля зрения камеры — автобус вместе с машиной падают с обрыва в кювет.

В результате жуткой аварии погибли три человека — женщина и двое детей, которые находились в автомобиле. Среди пассажиров автобуса также много пострадавших — более чем 40 людям понадобилась помощь медиков.

В Следственном комитете, который расследует эту трагедию, уже заявили — ДТП можно было избежать, если бы не был нарушен скоростной режим.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ пострадавшей в ДТП с экскурсионным автобусом.

Тема:
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