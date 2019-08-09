Экс-президент Киргизии Атамбаев арестован до 26 августа

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован по решению суда до 26 августа. Такую информацию сообщил ТАСС адвокат бывшего главы республики Сергей Слесарев.

Атамбаеву предварительно вменяется в вину содействие в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

В четверг, 8 августа, Атамбаев добровольно сдался силовикам и был доставлен в Главное следственное управление страны. Накануне спецназ Киргизии трижды штурмовал резиденцию в селе Кой-Таше, во время столкновений один человек погиб. Действующий киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков заявил, что его предшественник грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что происходящие события в Киргизии являются внутренним делом страны.