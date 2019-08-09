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Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную

, 7:43 Фото 71

Пара отдыхает на Балеарских островах в Средиземном море.

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Фото, видео : © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, instagram @muratnalca

Экс-супруг певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу более не скрывает своей избранницы. Турецкий бизнесмен впервые выложил в Instagram совместный пляжный снимок, на котором он обнимает девушку в оранжевом бикини.

42-летний мужчина наслаждается отдыхом с новой подругой на Балеарских островах в Средиземном море. Судя по подписи к фото, девушку зовут Самия Ахметова.

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«Жизнь становится настоящей и удивительной, когда ты находишь личность, которая чувствует с тобой те же самые вещи, те же самые шаги в будущее», — подписал он философски свой пост на английском языке.

instagram @muratnalca

Популярная певица Ани Лорак развелась с Налчаджиоглу полгода назад. Причиной расставания стали измены супруга. В браке у пары родилась дочь София.

Тем не менее, 40-летняя артистка уже в новых отношениях — ее избранником стал 26-летний саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.

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