Модели обвинили сотрудников всемирно известного бренда нижнего белья в домогательствах

Шоу — отменяется. Владельцы всемирно известного бренда нижнего белья рискуют остаться без штанов. Больше ста моделей, которые ежегодно участвуют в грандиозных показах, заявили о домогательствах. Девушки намерены оградить себя от излишне любвеобильных сотрудников. Под специальным обращением поставили подпись, в том числе, Мила Йовович и Даутцен Круз.

Кружева, оборки, корсеты — это все в легкомысленном прошлом. Бывшие ангелы — бельевые модели — вышли на тропу войны. Оказывается, все эти годы они не просто ходили по подиуму и позировали — думали — о проблемах самоидентификации, о гендерном неравенстве, о кодексе чести в фэшн-индустрии. И пришло время для уважения. Без того самого — харассмента.

Подробности в видеосюжете Елены Норкунайте.

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