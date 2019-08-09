В Петербурге после ДТП автомобиль сбил трех человек на тротуаре

Минимум три человека пострадали в результате ДТП на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников в Петербурге, все пострадавшие — пешеходы.
Две иномарки столкнулись в пятницу, 9 августа, в Красносельском районе Северной столицы, в результате один из автомобилей выскочил на тротуар и сбил трех человек, стоявших перед пешеходным переходом.
Очевидец происшествия рассказала 5-tv.ru, что как минимум двое пострадавших находились без сознания, у одного из них была разбита голова.
В результате инцидента, предварительно, пострадали три человека, один находится в крайне тяжелом состоянии.
По предварительной информации, водители автомобилей «КИА» и «Солярис» не уступили друг другу дорогу, после чего «Солярис» выскочил на тротуар.
На месте происшествия находятся четыре кареты скорой помощи, работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все подробности инцидента.
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