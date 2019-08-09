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  4. В Петербурге после ДТП автомобиль сбил трех человек на тротуаре

В Петербурге после ДТП автомобиль сбил трех человек на тротуаре

, 11:43 Видео 62

Авария произошла в пятницу, 9 августа, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников в Красносельском районе Северной столицы.

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Фото, видео : ВКонтакте @spb_today

Минимум три человека пострадали в результате ДТП на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников в Петербурге, все пострадавшие — пешеходы.

Две иномарки столкнулись в пятницу, 9 августа, в Красносельском районе Северной столицы, в результате один из автомобилей выскочил на тротуар и сбил трех человек, стоявших перед пешеходным переходом.

Очевидец происшествия рассказала 5-tv.ru, что как минимум двое пострадавших находились без сознания, у одного из них была разбита голова.

ВКонтакте @spb_today

В результате инцидента, предварительно, пострадали три человека, один находится в крайне тяжелом состоянии.

По предварительной информации, водители автомобилей «КИА» и «Солярис» не уступили друг другу дорогу, после чего «Солярис» выскочил на тротуар.

На месте происшествия находятся четыре кареты скорой помощи, работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все подробности инцидента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как водитель Infiniti под Екатеринбургом пытался задавить мужчину с годовалым ребенком.

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