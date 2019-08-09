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  4. «Яходка готова!» Наташа Королева зажгла на собственном концерте во Вьетнаме

«Яходка готова!» Наташа Королева зажгла на собственном концерте во Вьетнаме

, 9:32 Видео 153

Поклонники певицы не успевают отслеживать ее передвижения, поскольку еще недавно артистка отдыхала в Краснодарском крае.

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Фото, видео : Instagram @ koroleva__star

Певица Наташа Королева зажгла на собственном концерте во Вьетнаме сразу же после семейного отдыха в Краснодарском крае. Артистка приехала в Нячанг вместе с музыкантами и дала полноценное выступление. Также Королева успела прогуляться по городу и похвастаться подаренным ей национальным платьем.

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«Яходка готова!» — сказала она на камеру перед концертом, кружась перед одной из достопримечательностей в Нячанге.

Подписчиков певицы, в свою очередь, заинтересовало, почему в этот раз ее не сопровождает супруг Сергей Глушко, на что Королева ответила, что он бы не выдержал многочасового перелета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артистка вслед за Надеждой Бабкиной опубликовала провокационное фото из ванной комнаты.

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«Яходка готова!» Наташа Королева зажгла на собственном концерте во Вьетнаме

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