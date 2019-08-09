Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter отреагировал на появление части Курильских островов на карте Японии на сайте Олимпиады — 2020. Сенатор призвал Токио отказаться от подобного рода выпадов в сторону России, назвав это заходом за «красную линию», сообщает URA.RU .

« Изображение Южных Курил частью Японии на официальном сайте Олимпиады-2020 — это уже не частная инициатива, а нечто большее, то есть заход за „красную линию“. В Токио должны отказаться от такого рода выпадов. Смысл Олимпийских игр — быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды », — подчеркнул Алексей Пушков.

Twitter @Alexey_Pushkov

Южные Курилы стали частью СССР после Второй мировой войны. Москва, доказывая свое право на острова, ссылается на Акт о капитуляции на условиях Потсдамской декларации, согласно которому Токио потерял суверенитет над данными территориями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Южные Курилы отобразили частью Японии на сайте Олимпиады — 2020. Российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи были отнесены к провинции Хоккайдо.