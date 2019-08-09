Украинское государственное предприятие «Украэрорух», обслуживающее воздушное движение, объяснило, почему разрешило российскому самолету войти в воздушное пространство Украины. Как сказала в телеэфире пресс-секретарь компании Руслана Данылив, в случае чрезвычайной ситуации запретить самолету пролет над территорией страны Киев не имеет права. А именно так и следует рассматривать грозу и другие аналогичные сложные метеорологические условия.

«Если, не дай боже, что-то произошло бы с этим судном в грозе, где оно вылетало, то это была бы вина Украины», — цитирует Данылив РИА Новости.

По ее словам, негативная реакция некоторых пользователей соцсетей на это решение «Украэроруха» не имеет под собой оснований.

«Обвинять наше предприятие в том, что мы как-то действовали против Украины или, как мы видим в соцсетях, пишут о „предательстве“ — это абсолютно безосновательно», — заявила Данылив.

Авиасообщение между Украиной и Россией и транзитные полеты были прекращены по инициативе Киева в 2015 году. Однако 7 августа Украина разрешила российскому пассажирскому самолету, направлявшемуся из Италии в Москву, пролететь над украинской территорией в обход мощного грозового фронта. Лайнер авиакомпании «Глобус» находился в украинском воздушном пространстве 26 минут, пролетев над Львовской областью.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила киевские власти за то, что пропустили российский самолет.