Доктор медицинских наук, онколог Сергей Абашин в интервью журналу «Профиль» обозначил семь симптомов, на которые следует обратить внимание для своевременного выявления рака на ранних стадиях.
По мнению специалиста, поводом для обращения к врачу являются любые необычные кровотечения или выделения, а также уплотнения или утолщения на теле. Если вы испытываете проблемы с кишечником или мочевым пузырем, расстройство пищеварительной системы или затруднения при глотании — это показания для того, чтобы обратиться к специалисту.
Помимо прочего, доктору следует показаться при наличии любой длительно не заживающей язвы, охриплости голоса, долго не проходящего кашля и любых заметных изменениях в бородавке или родинке.
Сергей Абашин подчеркнул, что в настоящее время онкологические заболевание уже не являются фатальными.
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Доктор отметил, что если серьезно отнестись к первым проявлениям болезни и не игнорировать разного рода необычные симптомы, то в большинстве случаев ее можно полностью вылечить.
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