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  4. Онколог назвал семь симптомов развития рака — видео

Онколог назвал семь симптомов развития рака — видео

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По мнению доктора медицинских наук Сергея Абашина, серьезное отношение к первым проявлениям заболевания позволяет его полностью излечить.

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Фото, видео : www.globallookpress.com /Simon Belcher, /Artur Cupak, /Jochen Tack, kkco.khv.ru

Доктор медицинских наук, онколог Сергей Абашин в интервью журналу «Профиль» обозначил семь симптомов, на которые следует обратить внимание для своевременного выявления рака на ранних стадиях.

По мнению специалиста, поводом для обращения к врачу являются любые необычные кровотечения или выделения, а также уплотнения или утолщения на теле. Если вы испытываете проблемы с кишечником или мочевым пузырем, расстройство пищеварительной системы или затруднения при глотании — это показания для того, чтобы обратиться к специалисту.

Помимо прочего, доктору следует показаться при наличии любой длительно не заживающей язвы, охриплости голоса, долго не проходящего кашля и любых заметных изменениях в бородавке или родинке.

Сергей Абашин подчеркнул, что в настоящее время онкологические заболевание уже не являются фатальными.

«Мы научились его (рак — Прим. ред.) лечить. И даже вылечивать полностью, если болезнь обнаружена на ранних стадиях», — заявил Сергей Абашин.

Доктор отметил, что если серьезно отнестись к первым проявлениям болезни и не игнорировать разного рода необычные симптомы, то в большинстве случаев ее можно полностью вылечить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему звезды умирают от онкологических заболеваний.

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