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Рудковская обещает награду тому, кто организует встречу с авторами блога Миро

, 2:17 518

Конфликт продюсера и скандального блогера дошел до угроз тюрьмой и предложений миллионов рублей за очную ставку.

Фото : © РИА Новости / Алексей Филиппов

Конфликт продюсера Яны Рудковской и скандального блогера Лены Миро начался из-за неоднозначного поста последней о смерти топ-менеджера ЦУМа Аллы Вебер. В нем содержалось достаточно жесткое высказывание о скорбящих знаменитостях, сообщает «Экономика сегодня».

Яна Рудковская не смогла сдержать эмоций после изречений Лены Миро и ответила на них жестким заявлением. Блогер, в свою очередь, оставила комментарий в том же духе.

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Автор одного из Telegram-каналов поддержал продюсера в споре с Миро, отметив, что ее блог — продукт коллективного творчества семи человек. По его словам, эти люди «поливают всех грязью за деньги». Реакция общественности на их публикации только повышает популярность.

Яна Рудковская после этого объявила награду в миллион рублей за организацию встречи с авторами блога Лены Миро, чтобы «посмотреть им в глаза». Предложение продюсера переслали блогеру. В ответ пришло требование — 15 миллионов рублей за часовую встречу.

По словам Яны Рудковской, Лена Миро «не стоит и ломаного гроша», а вот с ее командой продюсер не прочь встретиться лично. Она отметила, что готова оплатить из своего кармана услуги того, кто организует встречу.

Одновременно с этим Лена Миро написала в своем аккаунте в Telegram о попытке взлома ее страницы в Facebook, в чем подозревает продюсера. Она напомнила Рудковской, что подобное деяние является уголовно наказуемым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна Рудковская не знает, на кого похож ее сын.

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