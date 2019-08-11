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  4. Лена Миро призвала сажать родителей в тюрьму за фото детей в соцсетях

Лена Миро призвала сажать родителей в тюрьму за фото детей в соцсетях

, 16:03 202

По мнению скандальной блогерши, законодательный запрет спасет малышей от использования развратными или деспотичными матерями.

Фото : ВКонтакте @lena.miro

Скандальная блогерша Лена Миро призвала законодательно запретить родителям публиковать в соцсетях фотографии детей. В качестве иллюстраций, почему это по ее мнению необходимо сделать, Миро приводит эротические фотосессии с ребенком Анны Седоковой и «издевательства» Бабы Яги Яны Рудковской над сыном, который «сидит в чулане и получает травмы лишь потому, что жестокая мать его использует для фотосессий».

В своем посте блогер напоминает, что суд в США несколько лет назад запретил Седоковой выкладывать в сеть снимки младшей дочери Моники, передав опеку над ребенком отцу.

Instagram @annasedokova

«К сожалению, решение американского суда касается только одного ребенка одной конкретной Анны. На мой взгляд, этим дело не должно ограничиться. Я бы вообще запретила фотографии детей в соцсетях, пока им не исполнится 18, и они сами у нотариуса не подпишут согласие на такое», — цитируют Миро Дни.ру.

Тогда, по ее словам, «счастливые фото-матери жеребят» прекратят мучить детей и займутся своей жизнью.

«Как вы относитесь к моему предложению? Согласны с введением запрета на публикацию матерями фотографий своих детей в соцсетях под угрозой пары лет в колонии?» — заключает свою тираду Лена Миро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о конфликте, который разгорелся между Леной Миро и Яной Рудковской. Дело дошло до угроз уголовным наказанием и требования 15 миллионов рублей за очную ставку.

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