День Прохора и Пармена: что можно и нельзя делать 10 августа

Православные верующие чтят 10 августа память двух апостолов Иисус Христа — Прохора и Пармена.

Много лет назад в этот день последователи Иисуса созвали своих учеников, чтобы выбрать семерых мужчин, которые следили бы за хозяйством и устранением любых бытовых проблем в общине учеников. Избранники должны были заниматься этим, чтобы проповедники Господа не отвлекались на мирскую суету и отдавали все силы богослужению. Благая участь пала на Прохора (любимца апостола Петра) и Пармена (распространителя христианства в Македонии).

Что нельзя делать 10 августа

Самое главное правило в день Прохора и Пармена — ничего не менять. Любая торговая операция, связанная с обменом — размен купюр, обмен одной вещи на другую и подобное — приведут к потере денежных средств, времени и энергии. В древние времена в этот день торговцы закрывали свои магазины, потому что верили — им грозят серьезные убытки в случае попытки обменять товар на деньги.

Как уточняет «Утро.ру», девушкам сегодня запрещается заниматься рукоделием. Это может привести к серьезным проблемам в личной жизни. Кроме того, 10 августа нельзя ругаться и сплетничать.

Что можно делать 10 августа

Издавна крестьяне начинали собирать в этот день урожай — копать картошку. 10 августа принято готовить любые блюда из популярного корнеплода: пюре, похлебку, жареную картошку с грибами, пирожки, шаньги с картофелем и другие яства.

Сегодня православные христиане стремятся уделить время молитве. Верующие просят в этот день о мире в семье, душевном спокойствии и благополучии всех родственников.

По старым поверьям, для привлечения удачи сегодня нужно съесть грушу. Сны в это время считаются вещими, к ним стоит прислушаться.

Приметы в день Прохора и Пармена

Облака высоко плывут — погода будет теплой и сухой;

Если с утра много росы на траве, значит день выдастся солнечный;

Муравьи увеличивают свои муравейники — к ранней и холодной зиме.

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