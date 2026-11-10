Экономный оливье: эксперты посчитали стоимость новогодних салатов в 2026 году

Стоимость салата оливье на четверых в 2026 году составит 138 рублей

Приготовление трех популярных новогодних салатов на четыре порции в 2026 году обойдется россиянам в сумму от 138 до 275 рублей. Об этом сообщило издание Газета.ру после изучения расчетом программы лояльности «Х5 Клуб». Цены аналитики брали из онлайн-заказов и покупок в супермаркете.

Самым экономным вариантом оказался салат оливье: набор продуктов для него обойдется всего в 138 рублей. Затратными ингредиентами оказались горошек за 32 рубля и майонез за 27 рублей.

Дороже выйдет селедка под шубой — ее можно приготовить за 275 рублей. Основную часть чека составят 400 граммов сельди за 144 рубля, свекла и майонез.

Лидером по стоимости стал крабовый салат за 279 рублей. Больше всего придется отдать за палочки, их цена составляет 140 рублей. Дополнительно нужно потратить 49 рублей на кукурузу и 31 рубль на свежие огурцы.

Эксперты при покупке всех продуктов советуют заранее смотреть акции и сравнивать цены. При заблаговременной закупке очень важно смотреть на сроки годности и условия хранения — особенно это касается рыбы, крабовых палочек и соусов.

Если в магазине не оказалось сельди для популярного салата, всегда есть альтернативы — популярное блюдо можно приготовить и без основного ингредиента. Сельдь можно заменить скумбрией или любой другой рыбой, а необычным вариантом станет «Селедка под шубой» с курицей, грибами или тофу.

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