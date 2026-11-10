Выйти из сумрака: Лукьяненко предложил переснять «Дозоры» спустя 20 лет

Сергей Лукьяненко выступил за новую экранизацию цикла романов «Дозоры»

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко выступил за новую экранизацию своего известного цикла романов «Дозоры», но с некоторыми изменениями. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Автор заявил, что с радостью согласился бы на ремейк. По его словам, прежние фильмы, вышедшие около 20 лет назад, заметно отошли от книжного оригинала. Лукьяненко считает, что сейчас есть смысл адаптировать историю под современные реалии.

При этом формат проекта может быть разным — как сериал, так и полнометражное кино.

Писатель отметил, что новая экранизация смогла бы точнее следовать тексту и одновременно отразить актуальные проблемы, органично вписав в сюжет атмосферу нынешней Москвы.

«Дозоры» Лукьяненко погружают в мир, где бок о бок с обычными людьми живут противоборствующие силы, обладающие сверхъестественными способностями. В центре сюжета — противостояние Светлых и Темных Иных, а баланс между ними во вселенной писателя поддерживается созданными организациями: Ночной Дозор следит за Темными, а Дневной — за Светлыми.

Две первые книги цикла стали основой для масштабных кинопроектов режиссера Тимура Бекмамбетова. Сначала, в 2004 году, зрители увидели «Ночной дозор», а уже в 2005‑м на экраны вышел его сиквел — «Дневной дозор».

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