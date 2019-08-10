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Ева Лонгория рассказала, кто из звезд был «самым пьяным и веселым» на ее свадьбе

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Актриса стала гостьей американского шоу Watch What Happens Live.

Фото : Instagram @evalongoria

Свадьба звезды «Отчаянных домохозяек» Евы Лонгории и бизнесмена Хосе Бастона стала одним из самых запоминающихся и обсуждаемых событий 2016 года в мире шоу-бизнеса.

Недавно американский телеведущий Энди Коэн в эфире шоу Watch What Happens Live поинтересовался у гостьи, кто же из звезд оказался самым «веселым и пьяным» на ее торжестве, пишет Spletnik.

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«Это было состязание между Рики Мартином и Викторией (Бекхэм — Прим. ред.)» — ответила Ева, назвав своих двух близких друзей.

Церемония бракосочетания Лонгории и Бастон состоялась на берегу живописного озера рядом с Мехико. На свадьбе присутствовали только близкие друзья и родственники, однако и тех собралось 80 человек.

Автором свадебного платья актрисы стала Виктория Бекхэм. Об этом ее попросила Ева, зная, что подруга создаст для нее особенный наряд, заряженный любовью.

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