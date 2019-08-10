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Названы самые здоровые регионы России

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Минздрав привел данные по регионам РФ за 2018 год, где меньше всего было зафиксировано случаев заболеваний.

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Фото, видео : © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В Минздраве рассказали, в каких регионах России болели меньше всего в 2018 году. Выяснилось, что самыми здоровыми стали жители Чечни, Кабардино-Балкарии и Курской области, сообщает агентство РИА Новости.

На 100 тысяч населения КБР было выявлено 95,7 тысячи случаев заболеваний. В данном случае речь идет не о числе тех, кого сразил недуг, а о случаях выявления болезней. Соответственно у одного пациента могли обнаружить несколько заболеваний.

Лидеры — Чеченская республика и Курская область в 2018 году имеют показатели 96,3 и 116,5 тысячи случаев.

Среди аутсайдеров оказались Алтайский край, Санкт-Петербург и Карелия. Но, если жители этих регионов лечатся в основном от привычных болезней, то население Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов — лидеры по числу выявления новых заболеваний.

В Минздраве рассказали также, что в среднем россияне приходят в лечебные учреждения около восьми раз в год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что онколог назвал семь симптомов развития рака.

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