Россия 10 августа отмечает День физкультурника

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов и физкультурников с профессиональным праздником и подчеркнул необходимость развития спорта в РФ. Поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что достижения знаменитых спортсменов очень важны для патриотического воспитания молодежи и вдохновляют юных граждан нашей страны заниматься спортом и проводить свое свободное время в активном отдыхе. Пример наших атлетов заряжает их верой в собственные силы и помогает внедрять в массы ценность физкультуры и здорового образа жизни.

«В последние годы уделяется серьезное внимание созданию в нашей стране доступной, удобной и качественной спортивной инфраструктуры. Возводятся новые стадионы, современные спортивные базы и оздоровительные комплексы, обустраиваются площадки для занятий физкультурой в образовательных учреждениях и на придомовых территориях. И конечно, в числе наших главных приоритетов — развитие спорта высших достижений, подготовка будущих чемпионов и рекордсменов», — говорится в телеграмме.

Отдельные слова благодарности за нелегкий труд адресованы наставникам, тренерам, инструкторам, представителям других профессий — занятым в спортивной области. Именно их компетентность и преданность выбранному делу, по мнению президента страны, обеспечивает России титул «великой спортивной державы».

Ранее 5-tv.ru сообщалл, что россиянки не оставили шанса соперникам на ЧМ по гимнастике среди юниоров.