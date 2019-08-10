Россия 10 августа отмечает День физкультурника

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов и физкультурников с профессиональным праздником и подчеркнул необходимость развития спорта в РФ. Поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что достижения знаменитых спортсменов очень важны для патриотического воспитания молодежи и вдохновляют юных граждан нашей страны заниматься спортом и проводить свое свободное время в активном отдыхе. Пример наших атлетов заряжает их верой в собственные силы и помогает внедрять в массы ценность физкультуры и здорового образа жизни.
Отдельные слова благодарности за нелегкий труд адресованы наставникам, тренерам, инструкторам, представителям других профессий — занятым в спортивной области. Именно их компетентность и преданность выбранному делу, по мнению президента страны, обеспечивает России титул
Ранее 5-tv.ru сообщалл, что россиянки не оставили шанса соперникам на ЧМ по гимнастике среди юниоров.