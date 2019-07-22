Победа высшей пробы: россиянки не оставили шанса соперникам на ЧМ по гимнастике

Юниорская сборная России по художественной гимнастике триумфально выступила на мировом первенстве. Соревнования впервые проходили в новом дворце художественной гимнастики в Москве.

В них принимали участие представительницы 62 стран мира, это даже больше чем на взрослых чемпионатах. Но программа юных россиянок была настолько фееричной, что все золото, как в командном, так и в индивидуальном зачетах — оказалось в руках наших гимнасток.

О победе высшей пробы — Александр Мостославский.

«Высший Пилотаж»! Юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике открылся уникальным показательными выступлением — «Урок полета»! На одном ковре и звезды художественной гимнастики, и начинающие спортсменки. А премьера этого номера — состоялась на благотворительном фестивале — Алины Кабаевой.

Идея юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике родилась на детском фестивале «Алина»! Которому в этом году — уже 11 лет! За это время — выросло целое поколение гимнасток. Практически все, кто сегодня здесь борется за место на пьедестале, начинали свой спортивный путь на фестивале «Алина».

Безоговорочный лидер нынешних соревнований Лала Крамаренко. Ей всего 14 лет, а она уже показывает программы достойные взрослых чемпионок! Сложность, точность и артистизм — на олимпийском уровне! Уже в первый день соревнований Крамаренко покорила зрителей и судей зажигательным «Сиртаки» получив высочайшую оценку 22 бала!

«Я еще до сих пор не понимаю, что стала трехкратной чемпионкой мира! Изначально я должна была делать только один вид булавы, но потом Ирина Александровна Винер дала мне возможность делать еще два вида! Я ей очень благодарна!» — говорит трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике среди юниоров Лала Крамаренко.

Кстати Лалу Крамаренко впервые заметили все на том же фестивале «Алина». А уже 2017 году она завоевала первое место среди юниоров на кубке чемпионок «Газпром» имени Алины Кабаевой и получила «Приз за артистизм» от олимпийской чемпионки.

«Много гимнастов которые впоследствии появились в сборной страны впервые были замечены на фестивале „Алина“! Этот фестиваль дает им путевку в жизнь, именно в художественную гимнастику!» — рассказывает доктор педагогических наук, профессор, завкафедрой национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта Раиса Терехина.

О том, кто на ковре можно и не объявлять, когда выступают российские гимнастки! Номера, музыка, костюмы, прически — всегда на высшем уровне!

«Они придали нам кураж, мы чувствовали себя лучше и это придает нам силы!» — делится впечатлениями чемпионка мира по художественной гимнастике среди юниоров Анна Батасова.

Групповое выступление наших спортсменок под «Русское Попурри» из песен Бони М, с укладками на голове в форме сверкающих тиар принесло нашей команде первое место. Не оставили соперницам ни одной золотой медали и гимнастки выступавшие с индивидуальными программами.

«Я бы сейчас уже поставила в сборную команды России на взрослый чемпионат мира, но они еще по возрасту не подходят! Но, я думаю, что они зажгут на Олимпийских играх! Кто-то из них обязательно!» — уверена президент Всепроссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России, Герой труда РФ Ирина Винер-Усманова.

Но, а пока юным победительницам золотые медали и бриллиантовые серьги!

На нынешним чемпионате выступило более трехсот юных гимнасток, из 62 стран мира. Это даже больше, чем на взрослых мировых первенствах! А новый дворец художественной гимнастики, построенный Ириной Винер-Усмановой, сделал нынешние соревнования незабываемыми.

«Мы получается первые, кто выступал на чемпионате мира! И эта медаль отличается от всех пока в единственном экземпляре! У меня, у Лалы, Насти Симаковой! И конечно у команды!» — говорит чемпионка мира по художественной гимнастике среди юниоров Дария Сергаева.

Головокружительные старты в Москве закончились грандиозным гала-представлением. Самыми яркими фрагментами которого стали лучшие номера детского фестиваля художественной гимнастики «Алина». Их специально восстановили для нынешнего чемпионата. Виртуозное сочетание высокого искусства и большого спорта в каждом выступлении!