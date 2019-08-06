«Божественно красива»: Седокова станцевала на улице во время отдыха

, 19:44 Видео 244

Певица опубликовала в Instagram видео, сопроводив его многозначительной подписью.

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Фото, видео : Instagram @annasedokova

Экс-участница «ВИА Гры» Анна Седокова поделилась с подписчиками в Instagram пикантным видео с отдыха. Певица станцевала на улице в полупрозрачном платье с большим разрезом, демонстрирующем стройные ножки звезды, пишет Утро.ру.

«Танцевать на улице, слово тебя видит лишь один самый любимый. И больше в этом мире никого нет», — загадочно подписала видеоролик Седокова.

Поклонники пришли в восторг от шикарной фигуры матери троих детей и оставили ей множество комплиментов:

«Анечка, вы божественно красивы! Сексуальность зашкаливает!»

«Блин, я с ума схожу от нее. Бомба!;

«Какая фигура и платье хочу такое же»;

«Вы просто великолепная, такая прекрасная прелесть», — восхитились фанаты.

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Однако нашлись и те, кто раскритиковал Анну Седокову. У певицы подписчики обнаружили лишний вес.

«Надо поменьше кушать 😉»;

«Чтобы видел только один любимый, нужно, наверное, дома и без камер»;

«Похоже скоро будет четвертый ребеночек», — написали фолловеры.

Ранее Анна Седокова рассказала, как влюбить в себя завидных холостяков.

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