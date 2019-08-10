Иммунолог: Люди, контактировавшие с Аллой Вербер, в смертельной опасности

Менингококковый сепсис, от которого скончалась фэшн-директора ЦУМа Алла Вербер, очень опасен, практически неизлечим и заразен, поэтому все, кто близко контактировал с больной, находятся в группе риска и им необходимо обследоваться. Об этом рассказал в интервью Teleprogramma.pro врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

По его словам, выживаемость при менингококковом сепсисе по статистике близится к нулю. Таким образом даже при безупречных действиях врачей шансов спасти Аллу Вербер не было.

«Появился новый штамм менингококка — W135. Наиболее уязвимы к нему дети в возрасте от года до шести лет, но подростки и взрослые также могут болеть. Долгое время бактерия может оставаться недиагностированной и проявляться лишь легким насморком», — пояснил Викулов.

Выявить заболевание можно только при специальном направленном обследовании. Став активной, бактерия вызывает поражение центральной нервной системы и тяжелый бактериальный менингит. При менингококковом сепсисе возбудитель распространяется в крови и тогда спасти пациента уже практически невозможно. В случае с Аллой Вербер ситуация была отягощена ослабленным иммунитетом после лечения онкологического заболевания.

По словам Георгия Викулова, менингококковый сепсис — не просто смертельно опасное заболевание, но еще и заразное.

«Если был тесный контакт с заболевшей, то стоит провериться. Чаще всего заболевание передается воздушно-капельными путем: от взрослого к взрослому, от взрослого к детям. Лечение помогает при незапущенных стадиях и формах, когда нет необратимых повреждений головного мозга», — объяснил иммунолог.

Одна из самых успешных бизнес-леди в России Алла Вербер скоропостижно скончалась во время отдыха в Италии 6 августа. Ей был 61 год.

Как уже сообщал 5-tv.ru, в субботу, 10 августа представители Аллы Константиновны назвали точную причину ее смерти — менингококковый сепсис. Прощание с Аллой Вербер назначено на 14 августа, оно пройдет в Канаде.