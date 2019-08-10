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  4. Зеленскому предложили сделать доллар национальной валютой Украины

Зеленскому предложили сделать доллар национальной валютой Украины

, 15:55 Видео 48

Соответствующая петиция была опубликована на сайте президента Незалежной в среду, 7 августа.

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Фото, видео : ТАСС/ZEUS, Кухмарь Кирилл

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили заменить национальную валюту Незалежной гривну «на более стабильную» — доллар США. Петиция с просьбой провести денежную реформу была опубликована на сайте главы государства в среду, 7 августа. Автор документа — Геннадий Онищук.

«Просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций и вкладов граждан», — говорится в тексте петиции.

petition.president.gov.ua

Согласно установленным правилам, Владимир Зеленский рассмотрит заявление, если в течение трех месяцев оно наберет 25 тысяч голосов. На данный момент, по информации «Известий», за смену национальной валюты проголосовали 81 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петиция с просьбой о возобновлении авиасообщения с Россией опубликована на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

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