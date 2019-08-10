Зеленскому предложили сделать доллар национальной валютой Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили заменить национальную валюту Незалежной гривну «на более стабильную» — доллар США. Петиция с просьбой провести денежную реформу была опубликована на сайте главы государства в среду, 7 августа. Автор документа — Геннадий Онищук.

« Просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций и вкладов граждан », — говорится в тексте петиции.

petition.president.gov.ua

Согласно установленным правилам, Владимир Зеленский рассмотрит заявление, если в течение трех месяцев оно наберет 25 тысяч голосов. На данный момент, по информации «Известий», за смену национальной валюты проголосовали 81 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петиция с просьбой о возобновлении авиасообщения с Россией опубликована на сайте президента Украины Владимира Зеленского.