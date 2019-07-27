Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией

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Соответствующая петиция опубликована на сайте президента Украины.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / © Sergii Kharchenko

Тема:
Украинский кризис 85

Петиция с просьбой о возобновлении авиасообщения с Россией опубликована на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Автор обращения к лидеру Незалежной Виктория Темченко отмечает, что из-за отмены рейсов страдают по большей части только украинцы.

«Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями», — говорится в тексте.

president.gov.ua

Согласно установленным правилам, Владимир Зеленский рассмотрит петицию в случае, если она в течение трех месяцев наберет минимум 25 тысяч голосов. На момент публикации материала под обращением к президенту Украины свои подписи поставили 73 человека.

Прямого авиасообщения между Украиной и Россией нет с октября 2015 года. Власти Незалежной ввели запрет для российских авиакомпаний на использование своего воздушного пространства и для транзитных полетов. Официальный Киев мотивировал это необходимостью обеспечить национальную безопасность в ответ на «агрессивные действия» Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров.

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