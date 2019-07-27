Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией

Петиция с просьбой о возобновлении авиасообщения с Россией опубликована на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Автор обращения к лидеру Незалежной Виктория Темченко отмечает, что из-за отмены рейсов страдают по большей части только украинцы.
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Согласно установленным правилам, Владимир Зеленский рассмотрит петицию в случае, если она в течение трех месяцев наберет минимум 25 тысяч голосов. На момент публикации материала под обращением к президенту Украины свои подписи поставили 73 человека.
Прямого авиасообщения между Украиной и Россией нет с октября 2015 года. Власти Незалежной ввели запрет для российских авиакомпаний на использование своего воздушного пространства и для транзитных полетов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров.