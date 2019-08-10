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Подписчики задумались о «гуманности» тренировки Плющенко с сыном

, 22:00 Видео 140

Шестилетний Саша продемонстрировал потрясающую растяжку.

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Фото, видео : Instagram @gnomgnomych

Сын знаменитого фигуриста Евгения Плющенко и телеведущей Яны Рудковской шестилетний Саша не знает покоя в тренировках. На его страничке в Instagram появилось видео, в котором отец делает лежащему на полу мальчику растяжку ног под песню группы Queen «We are the champions».

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«На вопросы про „зачем“ и „почему“ обычно отвечаем с папой», — гласит подпись к ролику.

При этом видно, что семейство находится на веранде, а позади плещется море.

Подписчиков Плющенко поразило, что растяжка у сына звездных родителей действительно фантастическая, однако они задумались, стоит ли так «измываться» над мальчуганом во время летнего отпуска.

«Мне смотреть даже больно! Держись, гномыч!» — поддержал его один из любителей фигурного катания.

«Сашенька, миленький, терпи, пожалуйста! Папе огромное спасибо! У чемпионов жизнь такая! Тяжелая», — подбодрил его другой.

«Родители делают чемпиона. Но этот чемпион уже не узнает, что такое детство. Хорошо это или плохо, узнаем, когда мальчик вырастет и сам расскажет о своих детских воспоминаниях», — скептически отметил третий.

Предыдущий раз сын Плющенко поразил фанатов, изобразив «ласточку».

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