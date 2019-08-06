«Браво!»: Сын Плющенко поразил фанатов, изобразив «ласточку» — фото

, 0:33 Фото 211

Поклонники не перестают удивляться трудолюбию шестилетнего Саши.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @gnomgnomych

Сын знаменитого фигуриста Евгения Плющенко и телеведущей Яны Рудковской пошел по стопам отца. С ранних лет Саша часами тренируется на льду и уже может похвастаться спортивными успехами. Достижения шестилетнего мальчика вызывают восторг у его поклонников, однако, чтобы добиться таких результатов, ребенку приходится трудиться не покладая рук.

«Почему ноги короткие?» Рудковская озадачила юзеров новой фотографией

Без отцовской поддержки не обходится. Прославленный фигурист занимается со своим наследником и не дает ему потерять форму даже на отдыхе. В Instagram Саши Плющенко можно увидеть фотографии с тренировок юного спортсмена, за которыми с удовольствием наблюдают подписчики.

На этот раз на странице шестилетнего фигуриста появился снимок, где он делает «ласточку». Держать ногу прямо ему помогает отец: Плющенко поддерживает своего сына, а тот, в свою очередь, сосредоточенно выполняет упражнение.

Instagram @gnomgnomych

Фанаты были поражены гибкостью юного дарования. Впрочем, нашлось место и для критики. Некоторые из подписчиков отметили, что родители совсем не дают Саше отдыхать, и он не может наслаждаться своим детством.

«Все равно жалко паренька, лицо все время не радостное. Но отказаться, видно, не может».

«С папулей не забалуешь».

«Дайте ребенку отдохнуть».

«Замучили парня, особенно сто приседаний, для коленных суставов вредна такая нагрузка для малыша».

«Хочется видеть, как Саша отдыхает!» — написали фолловеры.

Другие высказали противоположное мнение. По словам пользователей, только благодаря постоянным тренировкам, можно достичь успеха в спортивной карьере. К счастью, Саше попался опытный наставник, который помогает двигаться к цели.

«Лодке в гавани безопаснее, чем в море, но она не для этого строилась».

«Браво!»

«Целеустремленность — отличный путь к успеху!» -отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписчики пожалели сына Евгения Плющенко.

Читайте также

+8° Днём +19°
Ночью +8°
65.05
0.41 72.37
0.66
Гороскоп на 5 августа: Раки, наведите порядок в голове

Последние новости

1:31
«Буду рядом»: Дакота растрогала фанатов видео с Соколовским и их малышкой
1:11
Поезда с эвакуированными из зоны ЧС в Ачинске отправились в Красноярск
0:45
Российский турист погиб в Абхазии после купания в шторм
0:33
«Браво!»: Сын Плющенко поразил фанатов, изобразив «ласточку» — фото
0:10
На Васильевском острове в Петербурге прорвало трубу — фото
23:56
«Бессмысленные кредиты»: в РФ предложили запретить брать займы лицам моложе 25 лет

Сейчас читают

«Пожалуйста, накормите Марину»: Кай Метов выложил фото с исхудавшей Хлебниковой
«Обожаю вас!»: Пользователи пришли в восторг от снимка Дарьи Мороз
То ли еще будет: Погода в России продолжает ставить антирекорды — репортаж

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги