Сын знаменитого фигуриста Евгения Плющенко и телеведущей Яны Рудковской пошел по стопам отца. С ранних лет Саша часами тренируется на льду и уже может похвастаться спортивными успехами. Достижения шестилетнего мальчика вызывают восторг у его поклонников, однако, чтобы добиться таких результатов, ребенку приходится трудиться не покладая рук.

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Без отцовской поддержки не обходится. Прославленный фигурист занимается со своим наследником и не дает ему потерять форму даже на отдыхе. В Instagram Саши Плющенко можно увидеть фотографии с тренировок юного спортсмена, за которыми с удовольствием наблюдают подписчики.

На этот раз на странице шестилетнего фигуриста появился снимок, где он делает «ласточку». Держать ногу прямо ему помогает отец: Плющенко поддерживает своего сына, а тот, в свою очередь, сосредоточенно выполняет упражнение.

Instagram @gnomgnomych

Фанаты были поражены гибкостью юного дарования. Впрочем, нашлось место и для критики. Некоторые из подписчиков отметили, что родители совсем не дают Саше отдыхать, и он не может наслаждаться своим детством.

«Все равно жалко паренька, лицо все время не радостное. Но отказаться, видно, не может».

«С папулей не забалуешь».

«Дайте ребенку отдохнуть».

«Замучили парня, особенно сто приседаний, для коленных суставов вредна такая нагрузка для малыша».

«Хочется видеть, как Саша отдыхает!» — написали фолловеры.

Другие высказали противоположное мнение. По словам пользователей, только благодаря постоянным тренировкам, можно достичь успеха в спортивной карьере. К счастью, Саше попался опытный наставник, который помогает двигаться к цели.

«Лодке в гавани безопаснее, чем в море, но она не для этого строилась».

«Браво!»

«Целеустремленность — отличный путь к успеху!» -отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписчики пожалели сына Евгения Плющенко.