Путин посмотрел спектакль «Грифон» об истории Севастополя

Президент России Владимир Путин в субботу, 10 августа, посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе. Глава российского государства оказался в числе тех, кто увидел уникальную постановку об истории города на новой сцене музея-заповедника «Херсонес Таврический», сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на показе также присутствовали вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон, а также директор государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова.

В числе прочих спектакль вместе с президентом России Владимиром Путиным посмотрели активисты общероссийской организации «Российское движение школьников» и студенты-участники международных фестивалей и конкурсов, а также представители севастопольской общественности.

Масштабный театральный перформанс «Грифон» — это компиляция современных спецэффектов и высокотехнологичной сценографии, включающей элементы архитектуры античного Херсонеса. Его премьера прошла 27 июля, а с 10 августа по 28 сентября постановку смогут увидеть все желающие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин приехал на шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле с коляской.