Титул «Красы России» в 2019 году завоевала 17-летняя выпускница из Читы — Анна Бакшеева. Она смогла обойти 47 девушек со всей страны, передает KP.RU.

Конкурс прошел в московском Vegas City Hall вечером в среду, 26 июня. Участницы «сразились» не только в умении держаться на сцене, но и ответили на каверзные вопросы ведущего мероприятия. Также в тройку финалисток вошли Кристина Бугаевская и Наталья Федорова. А Анне Бакшеевой предстоит представлять Россию на международном конкурсе «Мисс Земля».

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По словам девушки, ей совершенно не верится в свою победу.

«Но я так счастлива!» — призналась она в беседе с изданием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Мисс Москва» Оксана Воеводина родила сына бывшему королю Малайзии.