В день выхода США из ДРСМД Пхеньян вновь запустил ракеты

Несколько часов назад Северная Корея провела новые ракетные запуски, уже вторые за неделю. Что за боеголовки испытывали на этот раз — пока точно не известно.

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Военные соседней Южной Кореи полагают, что это было оружие малой дальности. Армию там привели в состояние боеготовности. Обеспокоенность проявляют и в Вашингтоне. Американских военных интересуют характеристики ракет, в Пентагоне опасаются, что Северная Корея усовершенствовала свое оружие. Наверное, поэтому журналистов удивила реакция Дональда Трампа. Он сделал вид, как будто ничего не произошло.

«Для меня они не проблема. Посмотрим, что будет, но это всего лишь ракеты малой дальности. Они абсолютно обычные. Мы обсуждали ядерное оружие. А это ракеты малой дальности. Многие другие страны проводят подобные испытания», — заявил американский президент.

Но равнодушный вид американского лидера уж очень контрастирует с нервной атмосферой в его администрации. Там прекрасно понимают, что Пхеньян возобновил ракетные испытания как раз после провала переговоров Трампа с Ким Чен Ыном в Ханое. И пока договориться о новой встрече с главой КНДР не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о запуске ракет Северной Кореей 31 июля 2019 года.