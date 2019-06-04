Видео: Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Мусульмане во вторник, 4 июня, отмечают Ураза-байрам — один из двух главных праздников в исламском мире. Он начинается после заката в последний день поста Рамадан. А затем торжества продолжаются в течение трех дней. Верующие надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда и приглашают гостей. А начинается праздник с главной ритуальной молитвы. Ранним утром в Московской соборной мечети собрались тысячи людей.
В Петербурге желающих помолиться оказалось больше, чем может вместить Соборная мечеть. Многие верующие разместились прямо на улице и расположенном рядом в Александровском парке. Из-за наплыва людей пришлось внести корректировки в движение общественного транспорта. До 11 часов для пассажиров закрыта станция метро Горьковская.
С праздником верующих также поздравил российский президент Владимир Путин. Поздравительное сообщение было опубликовано на сайте Кремля. Глава государства отметил, что
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как мусульмане празднуют Ураза-байрам.