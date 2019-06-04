Видео: Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Мусульмане во вторник, 4 июня, отмечают Ураза-байрам — один из двух главных праздников в исламском мире. Он начинается после заката в последний день поста Рамадан. А затем торжества продолжаются в течение трех дней. Верующие надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда и приглашают гостей. А начинается праздник с главной ритуальной молитвы. Ранним утром в Московской соборной мечети собрались тысячи людей.

В Петербурге желающих помолиться оказалось больше, чем может вместить Соборная мечеть. Многие верующие разместились прямо на улице и расположенном рядом в Александровском парке. Из-за наплыва людей пришлось внести корректировки в движение общественного транспорта. До 11 часов для пассажиров закрыта станция метро Горьковская.

С праздником верующих также поздравил российский президент Владимир Путин. Поздравительное сообщение было опубликовано на сайте Кремля. Глава государства отметил, что мусульманские организации вносят вклад в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, и решительно выступают против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма.

«Убежден, что мусульманская община России и впредь будет активно участвовать в жизни страны, своей плодотворной деятельностью способствовать сбережению нашего бесценного исторического, культурного, духовного наследия», — отметил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как мусульмане празднуют Ураза-байрам.