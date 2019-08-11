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  4. Украинская балерина Светлана Исакова погибла в автокатастрофе под Полтавой

Украинская балерина Светлана Исакова погибла в автокатастрофе под Полтавой

, 13:59 Фото 34

О трагедии сообщил генеральный директор Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко.

Фото : Twitter @oleg.orishchenko

Известная украинская балерина, ведущая солистка Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Светлана Исакова погибла в автокатастрофе. Авария произошла в воскресенье, 11 августа, около часа ночи, когда знаменитость направлялась из Борисполя в Харьков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор театра Олег Орищенко.

В результате происшествия звезда балета получила множественные травмы и была доставлена в больницу Полтавы, где впоследствии скончалась. Артистке было 30 лет.

«Мы приносим соболезнования родным и близким! О дате и месте прощания со Светой будет известно в понедельник. Скорбим», — - написал Орищенко.

oleg.orishchenko

Ранее 5-tv.ru сообщал, что знаменитый дирижер Александр Вакульский скончался в Голландии на 71-м году жизни.

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