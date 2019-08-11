Украинская балерина Светлана Исакова погибла в автокатастрофе под Полтавой

Известная украинская балерина, ведущая солистка Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Светлана Исакова погибла в автокатастрофе. Авария произошла в воскресенье, 11 августа, около часа ночи, когда знаменитость направлялась из Борисполя в Харьков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор театра Олег Орищенко.

В результате происшествия звезда балета получила множественные травмы и была доставлена в больницу Полтавы, где впоследствии скончалась. Артистке было 30 лет.

« Мы приносим соболезнования родным и близким! О дате и месте прощания со Светой будет известно в понедельник. Скорбим », — - написал Орищенко.

oleg.orishchenko

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