«Мама мешала просто»: Отстраненный от службы священник о скандальном крещении в Гатчине

Священник Фотий, который остервенело крестил годовалого малыша в Мариенбургской церкви в Гатчине, был отстранен от службы. Об этом сообщает телеканал 78 со ссылкой на заявление руководителя сектора коммуникаций Петербургской митрополии Натальи Родомановой.

Крещение обернулось скандалом, который получил широкий общественный резонанс после того, как в социальные сети попало видео с церемонии. На записи видно, что мальчик сильно напуган и плачет, священнослужитель не обращая внимания на истерику ребенка грубо окунает его с головой в воду. Когда на помощь малышу пыталась прийти мать, Фотий проигнорировал женщину, продолжая обращаться с мальчиком как с тряпичной куклой.

После церемонии у годовалого ребенка остались телесные повреждения, ссадины и ушибы. В полицию было написано заявление. После экстремального крещения годовалый малыш стал панически бояться воды. Об этом рассказала мать ребенка. Тем временем, игумен Фотий рассказал 5-tv.ru, что виновата во всем мать малыша.

«Если бы мама поменьше истерик закатывала, все бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто. Это духовенство может разбираться. Это не процедура, а таинство. Вообще по правилам православной церкви, крещение должно совершаться с троекратным погружением в воду, полностью с головой. Я выполнял свой долг пасторский, как положено. Надо сказать, что родители и родственники оказались людьми абсолютно невоцерковленными, далекими от церковной жизни. Но я не стал им отказывать, но жеста моего они не оценили. Вы знаете, маме, наверное, просто скучно, у нее, наверное, много свободного времени и ей нечего делать. И она закатила истерику, хотя ничего страшного не произошло. Абсолютно», — отметил священник.

Он также отметил, что подобные инциденты происходят регулярно, а потому ничего необычного в получившем общественный резонанс эпизоне, он не заметил.

«В принципе, такого рода эксцессы — не редкость в священнической практике. Дети кричат в большинстве случаев. Для них это стресс. Часто при этом писаются, какаются. Бывает, что не только мамы истерики закатывают, в обморок падают. Я считаю ничего экстраординарного не произошло. Воды ребенок не глотался, об стенки купели не ударился. Я 26 лет служу вместе с дьяконством. Мой опыт не малый за все эти годы», — рассказал игумен Фотий.

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