Концерт Сергея Ролдугина в Южно-Сахалинске собрал полный зал

Виолончелист Сергей Ролдугин дал концерт на своей малой родине — в Южно-Сахалинске. Выступление собрало полный зал. Впечатлениями музыкант поделился с 5-tv.ru.

«Будучи недалеко, как же не заехать на малую Родину? Сахалин отыскал в моем сердце свой уголок. Ответственность перед публикой и людьми забирает все силы», — рассказал артист.

Вместе с пианистом Мирославом Култышевым Ролдугин исполнил произведения Антонио Вивальди, Петра Чайковского, Иоганна Штрауса-сына и других композиторов. Литературную часть программы представил народный артист России Николай Буров: между музыкальными фрагментами он читал сонеты Уильяма Шекспира в переводе Самуила Маршака.

«Я очень рад, что у нас случился творческий альянс. Потому что музыка и слово — вещи неразрывные», — отметил Буров.

До поездки на Сахалин, 16 октября, Ролдугин выступил во Владивостоке с проектом «Музыкальная сборная России». Билеты на тот концерт раскупили за несколько часов.

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