«Мне жаль!»: Оксана Воеводина винит себя в болезни сына

Оксана Воеводина — «Мисс Москва — 2015» и бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V — поделилась с подписчиками в Instagram печальной новостью. Сын модели и наследника престола — маленький Леон — сильно заболел. Из-за плохого самочувствия малыша, молодая мама была вынуждена отменить поездку в Испанию и остаться коротать лето в холодной Москве.
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Российская красавица уверена — болезнь началась из-за плохой погоды в столице. Модели пришлось поить сына большими дозами антибиотиков. Врачи запретили транспортировать Леона куда-либо из-за боязни осложнений заболевания.
Поклонники Оксаны Воеводиной поспешили утешить молодую маму и пожелать ее сынишке скорейшего выздоровления. Некоторые фанаты даже нашли альтернативу отдыху королевской четы заграницей.
«Желаю Леону скорейшего выздоровления! Может быть, на поезде в Сочи?» — предложил один из фолловеров.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Оксана Воеводина вызвала скорую помощь сыну.