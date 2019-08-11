«Мне жаль!»: Оксана Воеводина винит себя в болезни сына

Оксана Воеводина — «Мисс Москва — 2015» и бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V — поделилась с подписчиками в Instagram печальной новостью. Сын модели и наследника престола — маленький Леон — сильно заболел. Из-за плохого самочувствия малыша, молодая мама была вынуждена отменить поездку в Испанию и остаться коротать лето в холодной Москве.

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«Прошлая неделя была для меня очень грустной и напряженной. Мой сын Леон впервые заболел. У Леона был отит или воспаление в ухе из-за того, что я не накрыла его толстым одеялом после ванны. Чувство вины не покидает меня до сих пор. Хотя, это уже произошло, мне очень жаль Леона» , — рассказала Оксана Воеводина.

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