  1. Пятый канал
  4. «Мне жаль!»: Оксана Воеводина винит себя в болезни сына

«Мне жаль!»: Оксана Воеводина винит себя в болезни сына

, 23:03 Фото 40

Мальчик подхватил отит из-за того, что молодая мама не укутала малыша в одеяло после купания.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @rihanapetra

Оксана Воеводина — «Мисс Москва — 2015» и бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V — поделилась с подписчиками в Instagram печальной новостью. Сын модели и наследника престола — маленький Леон — сильно заболел. Из-за плохого самочувствия малыша, молодая мама была вынуждена отменить поездку в Испанию и остаться коротать лето в холодной Москве.

«Бузова бессмертна»: Петербургский музыкант нашел двойника певицы — фото

«Прошлая неделя была для меня очень грустной и напряженной. Мой сын Леон впервые заболел. У Леона был отит или воспаление в ухе из-за того, что я не накрыла его толстым одеялом после ванны. Чувство вины не покидает меня до сих пор. Хотя, это уже произошло, мне очень жаль Леона», — рассказала Оксана Воеводина.

Instagram @rihanapetra

Российская красавица уверена — болезнь началась из-за плохой погоды в столице. Модели пришлось поить сына большими дозами антибиотиков. Врачи запретили транспортировать Леона куда-либо из-за боязни осложнений заболевания.

«Моя семья планировала отправиться на летние каникулы в Испанию, но доктор не позволил Леону садиться в самолет в течение трех-четырех месяцев, пока он полностью не выздоровеет», — сообщила знаменитость.

Поклонники Оксаны Воеводиной поспешили утешить молодую маму и пожелать ее сынишке скорейшего выздоровления. Некоторые фанаты даже нашли альтернативу отдыху королевской четы заграницей.

«Желаю Леону скорейшего выздоровления! Может быть, на поезде в Сочи?» — предложил один из фолловеров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Оксана Воеводина вызвала скорую помощь сыну.

Читайте также

+16° Днём +21°
Ночью +11°
65.25
0.12 73.02
-0.02
Гороскоп на 11 августа: Тельцы, следите за словами!

Последние новости

23:03
«Мне жаль!»: Оксана Воеводина винит себя в болезни сына
22:44
«Большое событие!»: Александр Овечкин и его жена крестили сына
22:28
Майли Сайрус застали за поцелуем с девушкой после расставания с мужем
22:09
«Мама мешала просто»: Отстраненный от службы священник о скандальном крещении в Гатчине
21:46
Видео: Рыболовецкий катер загорелся и затонул в Черном море вблизи Джубги
21:32
«Бузова бессмертна»: Петербургский музыкант нашел двойника певицы — фото

Сейчас читают

В США поразились скорому появлению российского бомбардировщика шестого поколения
Перед смертью Аллу Вербер перевозили из больницы в больницу
Захарова посмеялась над планами Киева по закабалению ДНР и ЛНР

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги