«Молитесь за Лео»: Оксана Воеводина вызвала скорую помощь сыну — фото

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Наследник «Мисс Москва — 2015» и бывшего короля Малайзии почувствовал себя плохо.

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Фото, видео : Instagram @rihanapetra

«Мисс Москва — 2015» и бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V Оксана Воеводина в своем аккаунте в Instagram рассказала подписчикам, что ее двухмесячный сын почувствовал недомогание. В разделе сторис 26-летняя модель опубликовала фото, на котором видно, как малыша осматривает врач скорой помощи.

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Оксана Воеводина призвала подписчиков молиться за мальчика.

«Молитесь за Лео. У него ушная инфекция», — написала Оксана Воеводина.

В настоящее время модель старается все свободное время уделять малышу. К слову сказать, судя по фото, Оксана Воеводина находится с ребенком не в шикарных апартаментах. Подписчики девушки переживают за ее дальнейшую судьбу, так как детали и условия развода с Мухаммадом V скрыты от общественности.

Instagram @rihanapetra

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксана Воеводина прокомментировала громкий развод.

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