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Елизавета II считает британских политиков неспособными управлять страной

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Королева Великобритании недовольна действующей политической элитой, сообщает издание The Sunday Times.

Фото : www.globallookpress.com © White House

Британская королева Елизавета II недовольна тем, как нынешняя политическая элита управляет страной. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на издание The Sunday Times, которое в свою очередь ссылается на свой неназванный источник.

«Я думаю, она огорчена. Я слышал, как она говорила о своем разочаровании правящим классом и его неспособностью управлять правильно», — пишет британское издание.

Источник также отметил, что своим мыслями о состоянии дел в стране Елизавета II поделилась на закрытом мероприятии сразу после отставки Дэвида Кэмерона, который руководил кабинетом министров с 2010 года. Его отставке предшествовал референдум, после которого возникло решение выйти из ЕС — Brexit. По данным источника, с того времени недовольство Елизаветы II только увеличилось.

К слову, референдум состоялся три года назад. За это время правительство Британии пока не смогло договориться с Брюсселем об условиях выхода из Евросоюза. Brexit переносился несколько раз.

Новый премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что 31 октября Соединенное Королевство выйдет из состава Европейского союза, даже если не удастся заключить. Некоторые эксперты считают, что отсутствие возможности прийти к компромиссу по Brexit стало основной причиной ухода в мае этого года Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Бориса Джонсона освистали в Шотландии.

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