Елизавета II считает британских политиков неспособными управлять страной

Британская королева Елизавета II недовольна тем, как нынешняя политическая элита управляет страной. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на издание The Sunday Times, которое в свою очередь ссылается на свой неназванный источник.
Источник также отметил, что своим мыслями о состоянии дел в стране Елизавета II поделилась на закрытом мероприятии сразу после отставки Дэвида Кэмерона, который руководил кабинетом министров с 2010 года. Его отставке предшествовал референдум, после которого возникло решение выйти из ЕС — Brexit. По данным источника, с того времени недовольство Елизаветы II только увеличилось.
К слову, референдум состоялся три года назад. За это время правительство Британии пока не смогло договориться с Брюсселем об условиях выхода из Евросоюза. Brexit переносился несколько раз.
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