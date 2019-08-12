Фото: Под Екатеринбургом нашли свалку уголовных дел

Свалку из документов полиции, справок и уголовных дел нашли местные жители в деревне Шайдурово под Екатеринбургом. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ««Екатеринбург № 1», который опубликовал снимки из леса.

Отмечается, что документы были разбросаны среди также выброшенной мебели и мешков с мусором. При этом В бумагах содержалась информация, раскрывающая личные данные людей.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что по факту обнаружения свалки началась проверка, также будет проверена подлинность фотографий.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что выброшенные на свалку в Петербурге документы могли принадлежать «финансовой прачечной».